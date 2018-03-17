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الصحة: الكشف على 611 معاقا فى أول أيام القافلة الطبية بمدينة 15 مايو

السبت، 17 مارس 2018 05:26 م
الصحة: الكشف على 611 معاقا فى أول أيام القافلة الطبية بمدينة 15 مايو الدكتور أحمد عماد وزير الصحه





كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، الكشف وتقديم العلاج بالمجان لــ 611 مترددا من ذوى القدرات الخاصة خلال اليوم الأول من القافلة الطبية التى تم إطلاقها اليوم  17 مارس برعاية وزير الصحة والسكان الدكتور، أحمد عماد الدين، بمقر مركز فؤاد أحمد عبد الفضيل بمدينة 15 مايو، للكشف المبكر عن الإعاقة وذوى القدرات الخاصة.
 
وأوضحت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أنه من ضمن الحالات التى ترددت على القافلة 12 بعيادة المخ والأعصاب،  و21 بعيادة النفسية والعصبية، كما شمل الكشف أيضاً على عدد 163 حالة أطفال وباطنة، و 132 رمد وعيون، و60 حالة أنف وأذن وحنجرة 15 حالة علاج طبيعى.
 
وأضافت أن 183 طفل من ذوى القدرات الخاصة حصل على العلاج بالمجان خلال اليوم، كما ساهم العاملين بالمجلس القومى للطفولة والأمومة بتقديم المشورات الاسرية والنفسية وتعريف الاطفال وذويهم بخدمات خط نجدة الطفل 16000.
 
من جانبه قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تشخيص 4 حالات سيتم علاجهم على نفقة الدولة منهم حالتين لإعاقات ذهنية وحركية و2 حالة ضعف إبصار  تضمنت حالة لطفل لديه ضمور فى العصب البصرى، مشيراً إلى أنه تم خلال الحملة تقديم المشورة النفسية وتعديل سلوك لـ  25 حالة  تنوعت ما بين فرط الحركة واضطراب فى النطق وحالات لسمات توحد.
 
وأضاف أنه تم تنفيذ عدد من الأنشطة الخاصة بتنمية المهارات للأطفال كما تم توزيع عدد من الهدايا عليهم، مؤكداً أنه سيتم تنفيذ مثل هذه القوافل بعدد من المحافظات خلال الفترة القليلة القادمة ، حرصاً من الوزارة على تقديم الخدمة العلاجية للمرضى ذوى القدرات الخاصة.
 
جدير بالذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت إطلاق قافلة علاجية مجانية لذوى الاحتياجات الخاصة "ذوى الإعاقة" بمدينة 15 مايو، بمحافظة القاهرة تبدأ يوم 17 إلى 22 مارس الحالى.

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15 مايو

قافلة طبية

المعاقين




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