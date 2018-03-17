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الصحة العالمية تعلن إصابة أكثر من 1300 شخص بالدفتيريا فى اليمن

السبت، 17 مارس 2018 02:34 م
الصحة العالمية تعلن إصابة أكثر من 1300 شخص بالدفتيريا فى اليمن مصاب بالدفتيريا ـ صورة أرشيفية





جنيف (أ ش أ)
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أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مرض الدفتيريا يتفشى بوتيرة سريعة فى أنحاء اليمن، ما أدى إلى إصابة أكثر من 1300 شخص بالمرض.

وذكرت المنظمة - فى بيان أوردته شبكة (إيه بى سى) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم السبت، أن الأطفال والشباب يشكلون حوالى 80 بالمائة من حالات الإصابة، مضيفة أن أكثر من 70 شخصا لقوا مصرعهم.

وكانت المنظمة قد أعلنت أمس أنه تم استكمال حملة تطعيم ضد المرض، تستهدف 2.7 مليون طفل يمنى فى 11 محافظة.

يذكر أنه تم الإبلاغ عن هذا المرض لأول مرة فى اليمن فى أكتوبر من العام الماضى.

 


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