الشرطة الأفغانية تتفقد موقع تفجير كابول بأفغانستان







كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

تفقدت الشرطة الأفغانية اليوم السبت، موقع تفجير كابول فى أفغانستان، حيث أعلن مسئول أفغانى أن انتحاريا قام بتفجير سيارة مفخخة فى كابول ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين على الأقل وجرح عدد آخر من الأشخاص.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية نجيب دانيش لوكالة فرانس برس صباح اليوم انفجرت سيارة مفخخة يقودها انتحارى فى المنطقة التاسعة من كابول"، وأضاف أن هدف الهجوم ليس واضحا.

ومن جانبه، أعلنت حركة طالبان مسئوليتها عن الحادث، فيما يواصل مقاتلو الحركة ضغوطهم على كابول وسط تزايد الدعوات إلى إجراء محادثات سلام.