السيطرة على حريق مخزنين بسبب ماس كهربائى بالبحيرة







البحيرة - جمال أبو الفضل ـ ناصر جودة

تمكن رجال الحماية المدينة بالبحيرة، برئاسة العميد جمال ياسين مدير الإدارة، اليوم السبت، من السيطرة على حريق بمخزنين بنطاق مركزى إيتاى البارود وحوش عيسى، بسبب ماس كهربائى.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة إيتاى البارود، بنشوب حريق بمخزن فى شارع الجمهورية ببندر إيتاى البارود، وانتقلت قوات الحماية المدنية، وتبين نشوب حريق بمخزن ملابس ومفروشات ملك "أيمن .ص.س" 40 سنة تاجر، ومقيم بذات الناحية، وتم السيطرة عليه وإخمادة دون حدوث ثمة إصابات.

وبسؤال مالك المخزن المذكور، قرر بمضمون ما تقدم وأرجح سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى، وأضاف باحتراق محتويات المخزن بالكامل، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وتم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة محل الحريق، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.

وسيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب بمخزن مستلزمات زراعية، ملك "بسيونى .ع.ع" 42 سنة، تاجر بقرية نجيب محفوظ بدائرة مركز حوش عيسى، ومقيم بذات الناحية، وتم السيطرة عليه وإخماده دون حدوث ثمة إصابات.

وبسؤال مالك المخزن المذكور، قرر بمضمون ما تقدم، ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائى، وأضاف باحتراق محتويات المخزن بالكامل ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وتم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة محل الحريق فنياً، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض النيابة العامة.