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السيطرة على حريق داخل غرفتين بعقار سكنى فى الدقى دون إصابات

السبت، 17 مارس 2018 12:02 ص
السيطرة على حريق داخل غرفتين بعقار سكنى فى الدقى دون إصابات رجل إطفاء - أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل غرفتين بالطابق الأخير لعقار بمنطقة الدقى، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

 

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار بالدقى، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.


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