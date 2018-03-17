السيطرة على حريق بمصنع أثاث بالمدينة الصناعية بأسوان دون وقوع إصابات







أسوان - ندى سليم

تمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن أسوان، منذ قليل، من السيطرة على حريق نشب داخل بمصنع أخشاب بالمدينة الصناعية الجديدة.

ودلت التحريات الأولية لرجال المباحث، أن الحريق أندلع بمصنع للأثاث الخشبى مكون من 3 طوابق على مساحة حوالى 1000متر تقريبآ، دون وقوع إصابات، ونتج عن ذلك احتراق معظم محتويات المصنع بالطابقين الاول والثانى من الأخشاب والموبيليا والمعدات.



حريق مصنع أثاث بأسوان