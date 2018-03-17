السيطرة على حريق بمصنع أثاث بالمدينة الصناعية بأسوان دون وقوع إصابات

السيطرة على حريق بمصنع أثاث بالمدينة الصناعية بأسوان دون وقوع إصاباتالسبت، 17 مارس 2018 03:46 م
حريق مصنع أثاث بأسوان
أسوان - ندى سليم
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تمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن أسوان، منذ قليل، من السيطرة على حريق نشب داخل بمصنع أخشاب بالمدينة الصناعية الجديدة.
ودلت التحريات الأولية لرجال المباحث، أن الحريق أندلع بمصنع للأثاث الخشبى مكون من 3 طوابق على مساحة حوالى 1000متر تقريبآ، دون وقوع إصابات، ونتج عن ذلك احتراق معظم محتويات المصنع بالطابقين الاول والثانى من الأخشاب والموبيليا والمعدات.
حريق مصنع أثاث بأسوان
سيارات الأطفاء أمام مصنع أثاث أسوان المحترق
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