video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 17 مارس 2018 08:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

السيطرة على حريق بشقة فى شارع الصاغة بإيتاى البارود

السبت، 17 مارس 2018 08:05 م
السيطرة على حريق بشقة فى شارع الصاغة بإيتاى البارود حريق -ارشيفيه





البحيرة : جمال أبو الفضل و ناصر جودة
إضافة تعليق

تمكن رجال الحماية المدنية بالبحيرة، برئاسة العميد جمال ياسين مدير الإدارة ، اليوم السبت ، من السيطرة على حريق هائل بشقة بعقار بالطابق الرابع بشارع الصاغة ببندر إيتاى البارود.
 
تلقي اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، اخطارا من النجدة ، يفيد بنشوب حريق بشارع الصاغة ببندر إيتاى البارود .
 
على الفور انتقل رجال الحماية المدنية برئاسة العميد جمال ياسين مدير الإدارة، وتبين نشوب حريق بشقة بالطابق الرابع، وتم السيطرة على الحريق.
 
وحرر المحضر اللازم بالواقعة جارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وصول 16 مصابا لمستشفيات شبين الكوم والسادات فى حادث حريق مصنع بالمنوفية

السيطرة على حريق بجوار مستشفى الحميات فى دمنهور

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار البحيرة

الحماية المدنية

حريق هائل

شقة




لا تفوتك
صور.. طوابير وزحام بالقنصلية المصرية بجدة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

صور.. طوابير وزحام بالقنصلية المصرية بجدة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

فيديو.. السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن المشاريع التنموية بـ"بورسعيد" (صور)

فيديو.. السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن المشاريع التنموية بـ"بورسعيد" (صور)

"المسافات تصنع المعجزات".. المصريون يتحدون البرودة الشديدة ويقطعون مئات الـ"كيلومترات" للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى.. أتوبيس يجمع طلاب أوليانوفسك الروسية.. والجالية فى أوكرانيا تلبى النداء

"المسافات تصنع المعجزات".. المصريون يتحدون البرودة الشديدة ويقطعون مئات الـ"كيلومترات" للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى.. أتوبيس يجمع طلاب أوليانوفسك الروسية.. والجالية فى أوكرانيا تلبى النداء

قصة طالبة مصرية فضحت عنصرية "الإنجليز".. المنظمات "الحنجورية" أصيبت بـ"عمى حقوقى" حفاظا على التمويلات.. "المرتزقة" أعلنوا الحرب ضد الدولة المصرية بقضية "ريجينى" وفضلوا التزام الصمت فى واقعة قتل "مريم" بلندن

قصة طالبة مصرية فضحت عنصرية "الإنجليز".. المنظمات "الحنجورية" أصيبت بـ"عمى حقوقى" حفاظا على التمويلات.. "المرتزقة" أعلنوا الحرب ضد الدولة المصرية بقضية "ريجينى" وفضلوا التزام الصمت فى واقعة قتل "مريم" بلندن

جنح الاستئناف تقضى ببراءة بطلة ومنتج ومخرج كليب "بص أمك"

جنح الاستئناف تقضى ببراءة بطلة ومنتج ومخرج كليب "بص أمك"

شاهد.. صور توقيع عبد الله السعيد للزمالك

شاهد.. صور توقيع عبد الله السعيد للزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة