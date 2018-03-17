السيطرة على حريق بشقة فى شارع الصاغة بإيتاى البارود

السيطرة على حريق بشقة فى شارع الصاغة بإيتاى البارودالسبت، 17 مارس 2018 08:05 م
حريق -ارشيفيه
البحيرة : جمال أبو الفضل و ناصر جودة
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تمكن رجال الحماية المدنية بالبحيرة، برئاسة العميد جمال ياسين مدير الإدارة ، اليوم السبت ، من السيطرة على حريق هائل بشقة بعقار بالطابق الرابع بشارع الصاغة ببندر إيتاى البارود.
تلقي اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، اخطارا من النجدة ، يفيد بنشوب حريق بشارع الصاغة ببندر إيتاى البارود .
على الفور انتقل رجال الحماية المدنية برئاسة العميد جمال ياسين مدير الإدارة، وتبين نشوب حريق بشقة بالطابق الرابع، وتم السيطرة على الحريق.
وحرر المحضر اللازم بالواقعة جارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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