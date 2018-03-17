السيطرة على حريق بجوار مستشفى الحميات فى دمنهور







البحيرة : جمال أبو الفضل و ناصر جودة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، برئاسة العميد جمال ياسين مدير الإدارة، من السيطرة على حريق هائل بجوار مستشفى الحميات بدمنهور، دون حدوث إصابات.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد هشام مبروك مدير إدارة النجدة، يفيد بنشوب حريق بجوار مستشفى الحميات بدمنهور .

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية برئاسة العميد جمال ياسين مدير الإدارة، وتبين نشوب حريق بالهيش بجوار مستشفى الحماية، وتم الدفع بسيارتين إطفاء وتم السيطرة على الحريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.