السيدة الأولى السابقة فى المكسيك تستوفى توقيعات الترشح لانتخابات الرئاسة







مكسيكو سيتى (رويترز)

قال المعهد الانتخابى الوطنى فى المكسيك إن سيدة المكسيك الأولى سابقا مارجريتا زافالا، هى فقط التى تمكنت من جمع توقيعات سليمة تكفى لدعم ترشحها مستقلة فى انتخابات الرئاسة التى تجرى فى أول يوليو تموز .

ووصلت زافالا ومرشحان اثنان آخران إلى المرحلة النهائية من التأهل والتى تتطلب جمع 866593 توقيعا أو واحد فى المئة من الناخبين المسجلين عبر ما لا يقل عن 17 منطقة بالمكسيك.

ولكن مخالفات أدت إلى استبعاد المعهد الانتخابى مئات الآلاف من التوقيعات، وقال بينيتو نصيف عضو مجلس إدارة المعهد الانتخابى فى مؤتمر صحفي"المرشحة مارجريتا زافالا جوميز ديل كامبو هى فقط التى أوفت بالحد الذى يتطلبه القانون من التوقيعات".

وإذا تأكدت هذه النتائج فى وقت لاحق من الشهر الجارى ستكون زافالا المرأة الوحيدة التى ستخوض الانتخابات، وزافالا (50 عاما) هى زوجة الرئيس السابق فيلبى كالديرون وقد أعلنت اعتزامها خوض الانتخابات فى 2015.

والشخصان المستقلان الآخران اللذان يأملان فى الترشح هما خاييمى رودريجيز حاكم ولاية نويفو ليون والسناتور أرماندو ريوس بيتر وقد أخفق كلاهما فى الحصول على العدد اللازم من التوقيعات بفارق 31 ألف توقيع و624 ألف توقيع بالترتيب.

وقال المعهد الانتخابى إن كليهما قدم توقيعات كافية للتأهل ولكن مراجعة خلصت إلى أن مئات الآلاف من التوقيعات شابها خلل ، وأمام الرجلين خمسة أيام لإثبات صحة التوقيعات للمعهد الانتخابى الوطني.