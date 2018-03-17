"السياحة" تشارك بفعاليات معرض COTTM فى الصين أبريل المقبل







كتبت ميرفت رشاد

تشارك هيئة تنشيط السياحة، فى فعاليات معرض China outbond travel and tourism market cottm فى دورته الرابعة عشر المقرر إقامته فى العاصمة الصينية " بكين " خلال الفترة من 16-18 أبريل المقبل ، بهدف تنشيط الحركة الوافدة من السوق الصينى إلى مصر خلال الفترة القادمة.

قال الدكتور أبو المعاطى شعراوى، المستشار السياحى لمصر لدى الصين، إن الهيئة ستشارك بجناح مساحته 102 متر، يضم عدد من شركات السياحة المصرية والفنادق والقرى السياحية، لافتا إلى أن عدد السياح الصينيين الذين زاروا مصر عام 2017 بلغ حوالى 300 ألف سائح بزيادة قدرها 60% عن عام 2016 .

وأضاف " المستشار السياحى" فى تصريحات صحفية ، أن السائح الصينى احتل المركز السابع فى قائمة الدول المصدرة للحركة السياحية الوافدة إلى مصر، كما تصدر المركز التاسع فى عدد الليالى السياحية، مشيرا إلى أن السائح الصينى تصدر فى شهر يناير الماضى 2018 المركز الرابع بالنسبة لعدد السياح الوافدين الى مصر من انحاء العالم.

ومن جانبه قال مات طومسون، مدير المعرض COTTM ، إن العام الماضى بلغ عدد العارضين 450 عارض يمثلون 70 دولة، وشارك لأول مرة كل من أبوظبى و لاتفيا ومنغوليا وفلسطين، مشيرا إلى إدارة المعرض نظمت منذ عامين جناح خاص Luxury travel show ، لافتا إلى أن العديد من الشركات السياحية فى العالم تبحث عن الامكانيات والخدمات المميزة فى سوق السياحة العالمى.

وأضاف " طومسون" أن المعرض يعد من أهم المعارض السياحية فى الصين حيث يتم دعوة 4300 شركة Host buyer المتخصصة فى السياحة الخارجية من الصين بكافة أنحاء العالم، لافتا إلى أن آخر الاحصائيات لمنظمة السياحة العالمية، أن عدد السياح الصينيين الذين يسافرون خارج الصين يزيد عن 122 مليون سائح لكافة دول العالم،موضحا أن السائح الصينى يعتبر من السائحين ذو الإنفاق المرتفع .