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السويد: انتهاء محادثات كوريا الشمالية ومناقشة إنهاء الأزمة سلميا

السبت، 17 مارس 2018 07:12 م
السويد: انتهاء محادثات كوريا الشمالية ومناقشة إنهاء الأزمة سلميا زعيم كوريا الشمالية





ستوكهولم (رويترز)
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اختتم وزير خارجية كوريا الشمالية ونظيرته السويدية اليوم السبت، مناقشات استمرت 3 أيام ركزت على التوصل لحل سلمى للأزمة النووية على شبه الجزيرة الكورية.

وقالت وزارة الخارجية السويدية فى بيان "ناقش وزيرا الخارجية الفرص والتحديات لمواصلة الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل لحل سلمى للصراع فضلا عن العلاقات الثنائية".

وأضاف البيان "أكدت السويد على ضرورة أن تفكك كوريا الشمالية أسلحتها النووية وبرنامجها الصاروخى بما يتفق مع عدد من قرارات مجلس الأمن".

ووصل وزير خارجية كوريا الشمالية رى يونج هو إلى ستوكهولم يوم الخميس، لإجراء محادثات مع نظيرته السويدية مارجوت وولستروم وسط نشاط دبلوماسى مكثف بشأن الدولة المنعزلة وطموحاتها النووية.

 


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