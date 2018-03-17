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السعودية تؤكد استمرارها فى دعم "الأونروا" لأداء مهامها بمساندة الفلسطينيين

السبت، 17 مارس 2018 06:00 ص
السعودية تؤكد استمرارها فى دعم "الأونروا" لأداء مهامها بمساندة الفلسطينيين الملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودى





الرياض أ ش أ
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أكدت المملكة العربية السعودية، استمرارها فى دعم ‏وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتمكينها من أداء مهامها لمساندة اللاجئين الفلسطينيين، وذلك انطلاقا من ‏سياسة المملكة الثابتة فى نُصرة الشعب الفلسطيني.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن ذلك جاء خلال مشاركة وفد المملكة السعودية برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشئون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسى بالمؤتمر الوزارى الاستثنائى لدعم الأونروا، الذى عقد فى العاصمة الإيطالية روما.

وعبر المسئول السعودي، فى كلمته بالمؤتمر، عن تقدير المملكة للخدمات والدعم الذى تُقدمه (الأونروا) لأكثر من خمسة ‏ملايين لاجئ فلسطينى رغم عملها فى بيئة وظروف تُعتبر الأعقد والأصعب فى العالم.

وأشار إلى أن مأساة الشعب الفلسطينى المُستمرة منذ سبعين عاما تُؤكد فشل ‏المجتمع الدولى فى إيجاد حل عادل يعيد لهذا الشعب حقوقه ويُنهى معاناته، وأن المسئولية ‏فى استمرار هذا الوضع جماعية ويجب أن يتحملها الجميع بشكل مُستمر وعبر مُساعدة ‏الوكالة على أداء مهامها على أكمل وجه.‏

يشار إلى أن المؤتمر عقد بمشاركة وفود ممثلين عن الدول الأعضاء بوكالة (الأونروا)، وممثلين عن المُنظمات ‏الدولية، وأعلن المُفوض العام للوكالة بيير كراهينبول فى البيان الختامى للمؤتمر ‏أن إجمالى ما تبرعت به الدول الأعضاء بلغ قرابة الـ 100 مليون دولار.

 


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