السجن 10 سنوات وغرامة 15 ألف جنيه لعامل لحيازته أسلحة نارية ومخدرات بقنا

السجن 10 سنوات وغرامة 15 ألف جنيه لعامل لحيازته أسلحة نارية ومخدرات بقناالسبت، 17 مارس 2018 01:50 م
حبس -أرشيفية
قنا – هند المغربى
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قضت محكمة جنايات نجع حمادي، على عامل بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بحيازة سلاح ومواد مخدرة بقرية أبو دياب شرق بدشنا.
تعود أحداث القضية إلى 19 يونيو 2017، عندما وجهت النيابة العامة فى الواقعة المقيدة برقم 2007 لسنة 2017 كلي قنا ضد المتهم "خلف.م.ع"، عامل، مقيم بقرية أبو دياب شرق بدشنا، تهمة حيازة سلاحين ناريين و10 طلقات، وكمية من نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار.
تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي قيدت القضية برقم 6099 لسنة 2017 جنايات دشنا، وعاقبت برئاسة المستشار أشرف السيد بدير، وعضوية المستشارين حسن مصطفى أبوكريشة وهاني عبدالآخر، وسكرتارية أشرف جعفر وخالد عبدالعظيم وأسامة الأمير، المتهم بالسجن 10 سنوات وغرامة 15 ألف جنيه.
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