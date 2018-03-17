السجن 10 سنوات وغرامة 15 ألف جنيه لعامل لحيازته أسلحة نارية ومخدرات بقنا

تعود أحداث القضية إلى 19 يونيو 2017، عندما وجهت النيابة العامة فى الواقعة المقيدة برقم 2007 لسنة 2017 كلي قنا ضد المتهم "خلف.م.ع"، عامل، مقيم بقرية أبو دياب شرق بدشنا، تهمة حيازة سلاحين ناريين و10 طلقات، وكمية من نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار.

تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي قيدت القضية برقم 6099 لسنة 2017 جنايات دشنا، وعاقبت برئاسة المستشار أشرف السيد بدير، وعضوية المستشارين حسن مصطفى أبوكريشة وهاني عبدالآخر، وسكرتارية أشرف جعفر وخالد عبدالعظيم وأسامة الأمير، المتهم بالسجن 10 سنوات وغرامة 15 ألف جنيه.