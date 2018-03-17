السجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه لعامل بتهمة حيازة بندقية آلية وطلقات بقنا

السجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه لعامل بتهمة حيازة بندقية آلية وطلقات بقناالسبت، 17 مارس 2018 01:52 م
حبس -أرشيفية
قنا – هند المغربى
إضافة تعليق
قضت محكمة جنايات نجع حمادى، على عامل، بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه، بتهمة حيازة بندقية آلية و13 طلقة بقرية نجع عزوز بدشنا.
تعود أحداث القضية إلى ديسمبر 2016، عندما وجهت النيابة العامة بدشنا، فى الواقعة المقيدة برقم 165 لسنة 2017 كلي قنا، ضد المتهم "عبد الموجود.ح.ا"، عامل، تهمة حيازة بندقية آلية و13 طلقة نارية في غير الأحوال المصرح بها قانونيًا.
تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي قيدت برقم 1065 لسنة 2017 جنايات دشنا، وعاقبت فيها برئاسة المستشار أشرف السيد بدير، وعضوية المستشارين حسن مصطفى أبوكريشة وهاني عبدالآخر، وسكرتارية أشرف جعفر وخالد عبدالعظيم وأسامة الأمير، المتهم بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه.
إضافة تعليق
"المسافات تصنع المعجزات".. المصريون يتحدون البرودة الشديدة ويقطعون مئات الـ"كيلومترات" للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى.. أتوبيس يجمع طلاب أوليانوفسك الروسية.. والجالية فى أوكرانيا تلبى النداء
قصة طالبة مصرية فضحت عنصرية "الإنجليز".. المنظمات "الحنجورية" أصيبت بـ"عمى حقوقى" حفاظا على التمويلات.. "المرتزقة" أعلنوا الحرب ضد الدولة المصرية بقضية "ريجينى" وفضلوا التزام الصمت فى واقعة قتل "مريم" بلندن
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة