السجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه لعامل بتهمة حيازة بندقية آلية وطلقات بقنا







قنا – هند المغربى

قضت محكمة جنايات نجع حمادى، على عامل، بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه، بتهمة حيازة بندقية آلية و13 طلقة بقرية نجع عزوز بدشنا.

تعود أحداث القضية إلى ديسمبر 2016، عندما وجهت النيابة العامة بدشنا، فى الواقعة المقيدة برقم 165 لسنة 2017 كلي قنا، ضد المتهم "عبد الموجود.ح.ا"، عامل، تهمة حيازة بندقية آلية و13 طلقة نارية في غير الأحوال المصرح بها قانونيًا.

تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي قيدت برقم 1065 لسنة 2017 جنايات دشنا، وعاقبت فيها برئاسة المستشار أشرف السيد بدير، وعضوية المستشارين حسن مصطفى أبوكريشة وهاني عبدالآخر، وسكرتارية أشرف جعفر وخالد عبدالعظيم وأسامة الأمير، المتهم بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه.