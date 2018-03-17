السجن المؤبد لعاطل بتهمة الاتجار في المخدرات بالجيزة







كتب أحمد إسماعيل

عاقبت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عادل أبو المال، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم، السبت، عاطل بالسجن المؤبد بتهمة الاتجار فى الحشيش.

صدر القرار بعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف، وخالد عمار، ومحمود البيومى، وسكرتارية سمير رزق.

أحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية القضية رقم 16609 لسنة 2017 حصر كلى رقم 6896 والمتهم فيها تامر محمد 30 سنة عاطل، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.

تعود تفاصيل القضية عندما تلقي رجال مباحث مركز الجيزة، معلومات تفيد قيام تامر محمد، عاطل، بالاتجار فى المواد المخدرة على عملائه بمنطقة الجيزة.

أسفرت التحريات السرية عن صحة المعلومات وعلى الفور تم إعداد خطة أمنية لضبط المتهم، حيث تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض عليه متلبسا أثناء ترويج كمية من مخدر الحشيش على عملائه بمركز الجيزة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية.