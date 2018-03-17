الرئيس اليمنى يعين الأخ غير الشقيق لـ"صالح" قائدا لقوات الإحتياط فى الجيش

الرئيس اليمنى يعين الأخ غير الشقيق لـ"صالح" قائدا لقوات الإحتياط فى الجيشالسبت، 17 مارس 2018 04:25 م
الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى
( أ ش أ)
إضافة تعليق
عين الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى اليوم السبت، اللواء على صالح الأحمر، الأخ غير الشقيق للرئيس اليمنى الراحل على عبدالله صالح، قائدا عاما لقوات الاحتياط فى الجيش اليمني. ذكرت قناة (العربية) ذلك فى نبأ عاجل لها دون مزيد من التفاصيل.
إضافة تعليق
"المسافات تصنع المعجزات".. المصريون يتحدون البرودة الشديدة ويقطعون مئات الـ"كيلومترات" للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى.. أتوبيس يجمع طلاب أوليانوفسك الروسية.. والجالية فى أوكرانيا تلبى النداء
قصة طالبة مصرية فضحت عنصرية "الإنجليز".. المنظمات "الحنجورية" أصيبت بـ"عمى حقوقى" حفاظا على التمويلات.. "المرتزقة" أعلنوا الحرب ضد الدولة المصرية بقضية "ريجينى" وفضلوا التزام الصمت فى واقعة قتل "مريم" بلندن
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة