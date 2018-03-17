الرئيس اليمنى يعين الأخ غير الشقيق لـ"صالح" قائدا لقوات الإحتياط فى الجيش







( أ ش أ)

عين الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى اليوم السبت، اللواء على صالح الأحمر، الأخ غير الشقيق للرئيس اليمنى الراحل على عبدالله صالح، قائدا عاما لقوات الاحتياط فى الجيش اليمني. ذكرت قناة (العربية) ذلك فى نبأ عاجل لها دون مزيد من التفاصيل.