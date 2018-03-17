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الرئيس الفنزويلى يشجع مواطنيه على تربية الدواجن فى المنازل

السبت، 17 مارس 2018 11:02 ص
الرئيس الفنزويلى يشجع مواطنيه على تربية الدواجن فى المنازل الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو





(أ ف ب)
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شجع الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو الفنزويليين الجمعة على تربية الدواجن فى بيوتهم معتبرا إياها "زراعة حضرية" للتعويض عن النقص الحاد للمواد الغذائية الذى تواجهه البلاد.

وفى شريط فيديو وضع على شبكات التواصل الاجتماعى بينما كان يجمع بيض الدجاج إلى جانب زوجته سيليا فلوريس فى مكان غير محدد قا أنه مزرعته، صرح مادورو "نستطيع جميعنا أن ننتج سوية، سنزيد الإنتاج، سنحقق ذلك مع شعبنا".

وقال مادورو الذى ظهر مرتديا قميصا بألوان العلم الفنزويلى والمرشح من جديد للإنتخابات المبكرة فى 20 مايو، أنه موجود فى مزرعة يربى فيها "152 دجاجة" أتى بها من ولاية بورتوغيزا غرب البلاد، وكان الرئيس أكد الاثنين انه يمتلك مئة دجاجة بياضة لإطعام عائلته.

وشدد مادورو على القول "إذا كنا انا وسيليبا نفعل ذلك، فلماذا لا نستطيع جميعا أن نفعله؟ نعم، تستطيع فنزويلا ان تفعل ذلك". ووعد بمشاريع تهدف إلى التعويض عن البروتين فى بلد يواجه نقصا على صعيد المواد الغذائية.

والتضخم الفائق الذى يقول صندوق النقد الدولى أنه قد يبلغ 13,000% هذه السنة، يتيح فقط شراء كيلوجرامين من لحم البقر وعلبة من البيض مع دخل الحد الأدنى القانونى.

وفى سبتمبر، أطلق الرئيس الفنزويلى "خطة كونيخو" (الأرنب) لتوفير هذا اللحم إلى الفنزويليين من خلال تشجيعهم على تربية الأرانب.

وقد اطلق هذه المبادرة ردا على "الحرب الاقتصادية" التى تشنها كما قال، المعارضة واوساط الاعمال المدعومة من الولايات المتحدة، لاطاحته.

وأعلن وزير الزراعة فريدى برنال فى الفترة الأخيرة "خطة السقف الأخضر" التى تطبق كما قال فى 23 مدينة وتهدف إلى زراعة الخضار على شرفات المنازل ،وتشجع الحكومة أيضا تربية الخنازير والخراف فى المنازل.


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