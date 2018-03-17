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الذهب يتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 646 جنيها للجرام

السبت، 17 مارس 2018 12:36 م
الذهب يتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 646 جنيها للجرام مشغولات ذهبية





كتب إسلام سعيد
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تراجعت أسعار الذهب فى مصر خلال تعاملات اليوم السبت بقيمة 3 جنيهات لكل الأعيرة المختلفة ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 646 جنيها للجرام.
 
 

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

 
 
 
232145-الذهب
الذهب
 
عيار 18: 553 جنيها
 
عيار 21: 646 جنيها
 
عيار 42: 738 جنيها
 
الجنيه الذهب : 5168 جنيها
 
الأوقية : 1313 دولارا
 


سعر الذهب فى مصر

 

أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.
 
 
80659-الذهب-(22)
اسعار الذهب
 
أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب، مع الاستعانة بآراء تجار المعدن النفيس.
 
 
 
أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
 
 
 
 

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