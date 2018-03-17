الدفاع الروسية: 7000 شخصا غادروا الغوطة الشرقية السورية اليوم







رويترز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 7000 غادروا الغوطة الشرقية السورية صباح اليوم السبت .

وأكدت وزارة الدفاع الروسية فى وقت سابق اليوم ، أن أكثر من 17 ألف شخص، خرجوا عبر الممرات الأمنة من الغوطة الشرقية لدمشق منذ بداية الهدنة .

وقال مدير مركز المصالحة الروسى فى سوريا اللواء يورى يفتوشينكو - حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية الجمعة - "خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية خرج أكثر من 5 آلاف شخص من الغوطة الشرقية لدمشق عبر الممرات التى فتحت لهذا الغرض فى كل من حمورية وسقبا وخازه".

وأشار إلى أن المسلحين حاولوا إعاقة خروج المدنيين من بلدة حمورية ، وقال "أطلق عدد من القناصة المتحصنين داخل البيوت النار على المواطنين لدى خروجهم من البلدة ، وبفضل التعامل السريع تم معالجة القناصة وتحييدهم الأمر الذى سهل استئناف عملية خروج المدنيين".