الدفاع الروسية: واشنطن تعيق وصول أى منظمات إنسانية إلى الرقة السورية







موسكو أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعيق وصول أية منظمات إنسانية الى الرقة السورية وكذلك بعثة الأمم المتحدة لتقييم حجم الكارثة الإنسانية.

وأضافت الوزارة فى بيان - أوردته قناة "روسيا اليوم" الاخبارية، اليوم السبت - أن "الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة وبلدان التحالف اليوم عملوا بنشاط من أجل اعتماد مبكر لقرار مجلس الأمن الدولى رقم 2401، فيما يتجاهلون تماما تنفيذ التزاماتهم فى سوريا" .

وفى الرقة، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن ممثلى الجيش الأمريكى أبدوا استعدادهم لتمرير قافلة مساعدات إنسانية لللاجئين فى مخيم الركبان فى منطقة التنف، وعادوا عن قرارهم فى وقت لاحق.

وأضافت أنه "على الرغم من تصريحات ممثلى الجيش الأمريكى حول الاستعداد بتمرير قافلة مساعدات إنسانية للاجئين فى التنف، يرفض ممثلو القيادة العسكرية الأمريكية إعطاء ضمان بشكل قاطع أن هذه المساعدات سيتم توزيعها على اللاجئين فقط، وليس على الفصائل المسلحة التى تسيطر عليها الولايات المتحدة".

وأشارت إلى أنهم لا يسمحون بدخول المساعدات الأممية وحتى أى منظمة دولية إلى الرقة علما أن القرار الأممى الدولى 2401 ينص على إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق السورية دون استثناء".