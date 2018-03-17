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الدفاع الروسية توقع عقدا لتصنيع صاروخ جديد يعمل بالطاقة النووية

السبت، 17 مارس 2018 04:01 م
الدفاع الروسية توقع عقدا لتصنيع صاروخ جديد يعمل بالطاقة النووية أسلحة الجيش الروسى ـ صورة أرشيفية





موسكو (أ ش أ)
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أكد نائب وزير الدفاع الروسى يورى بوريسوف، أن وزارة الدفاع الروسية وقعت عقدا لتصنيع صاروخ جديد يعمل بالطاقة النووية.

وقال نائب وزير الدفاع - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية -" إن الوزارة وقعت عقدا مع مؤسسة التصنيع العسكرى لإنتاج الصواريخ الخاصة بنظام (أفانجارد)".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أعلن - فى بداية شهر مارس الجارى - عن وجود نظام (أفانجارد)، موضحا أن الصاروخ الخاص بهذا النظام يستطيع أن يصل إلى القارات البعيدة عبر الطبقة الكثيفة فى غلاف الأرض الجوى مستخدما سرعة تعادل 20 ضعف سرعة الصوت، مشيرا إلى أن الصاروخ ينقض على الهدف المطلوب تدميره وكأنه كرة نارية آتية من الفضاء.

 


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