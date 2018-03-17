الدفاع الروسية توقع عقدا لتصنيع صاروخ جديد يعمل بالطاقة النووية

الدفاع الروسية توقع عقدا لتصنيع صاروخ جديد يعمل بالطاقة النوويةالسبت، 17 مارس 2018 04:01 م
أسلحة الجيش الروسى ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق
أكد نائب وزير الدفاع الروسى يورى بوريسوف، أن وزارة الدفاع الروسية وقعت عقدا لتصنيع صاروخ جديد يعمل بالطاقة النووية.
وقال نائب وزير الدفاع - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية -" إن الوزارة وقعت عقدا مع مؤسسة التصنيع العسكرى لإنتاج الصواريخ الخاصة بنظام (أفانجارد)".
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أعلن - فى بداية شهر مارس الجارى - عن وجود نظام (أفانجارد)، موضحا أن الصاروخ الخاص بهذا النظام يستطيع أن يصل إلى القارات البعيدة عبر الطبقة الكثيفة فى غلاف الأرض الجوى مستخدما سرعة تعادل 20 ضعف سرعة الصوت، مشيرا إلى أن الصاروخ ينقض على الهدف المطلوب تدميره وكأنه كرة نارية آتية من الفضاء.
إضافة تعليق
"المسافات تصنع المعجزات".. المصريون يتحدون البرودة الشديدة ويقطعون مئات الـ"كيلومترات" للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى.. أتوبيس يجمع طلاب أوليانوفسك الروسية.. والجالية فى أوكرانيا تلبى النداء
قصة طالبة مصرية فضحت عنصرية "الإنجليز".. المنظمات "الحنجورية" أصيبت بـ"عمى حقوقى" حفاظا على التمويلات.. "المرتزقة" أعلنوا الحرب ضد الدولة المصرية بقضية "ريجينى" وفضلوا التزام الصمت فى واقعة قتل "مريم" بلندن
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة