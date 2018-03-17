الداخلية: ضبط 137 ألف قطعة سلاح بينها مضاد طائرات وجرينوف

الداخلية: ضبط 137 ألف قطعة سلاح بينها مضاد طائرات وجرينوفالسبت، 17 مارس 2018 09:13 م
العميد سعيد النجار مفتش الأمن العام
كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق
قال العميد سعيد النجار مفتش الأمن العام، إن وزارة الداخلية بذلت جهدا كبيرا فى مكافحة السلاح غير المرخص.
وأضاف النجار فى كلمة له بغرفة إدارة الأزمات بوزارة الداخلية، أنه تم ضبط 137 ألف قطعة سلاح بينها 3 مدافع مضادة للطائرات و73 رشاش جرينوف و21 الف بندقية و443 رشاش و11 الف طبنجة بحوزة 110 ألف متهم على مدار 4 سنوات.
وتابع، أن مديرية أمن قنا من أكثر المديريات التى ضبط بها السلاح، وأنه ضبط 480 ورشة سلاح نارى.
إضافة تعليق
على طريقة سعيد صالح بـ"العيال كبرت".. مقررو وأعضاء اللجان فى الأعلى للثقافة يخططون للندوات ويحاضرون فيها ويحضرونها ثم يكافئون أنفسهم.. وأمين المجلس يعترف ويرد: الفترة الجاية سنهتم بالكيف وليس الكم
انتخابات الرئاسة.. "طيور مصر المهاجرة" تورث حب مصر للأجيال الجديدة.. "اختفاء قسرى" للإخوان فى أوروبا أمام حشود الناخبين.. الشباب فى صدارة الطوابير أمام سفارات مصر.. والأعلام والنشيد الوطنى يسيطران على المشهد
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة