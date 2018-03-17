الداخلية: ضبط 137 ألف قطعة سلاح بينها مضاد طائرات وجرينوف







كتب محمود عبد الراضى

قال العميد سعيد النجار مفتش الأمن العام، إن وزارة الداخلية بذلت جهدا كبيرا فى مكافحة السلاح غير المرخص.

وأضاف النجار فى كلمة له بغرفة إدارة الأزمات بوزارة الداخلية، أنه تم ضبط 137 ألف قطعة سلاح بينها 3 مدافع مضادة للطائرات و73 رشاش جرينوف و21 الف بندقية و443 رشاش و11 الف طبنجة بحوزة 110 ألف متهم على مدار 4 سنوات.

وتابع، أن مديرية أمن قنا من أكثر المديريات التى ضبط بها السلاح، وأنه ضبط 480 ورشة سلاح نارى.