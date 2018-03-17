الداخلية:ضبط 121 قضية مخدرات وتنفيذ 52202 حكم قضائى خلال 24 ساعة

الداخلية:ضبط 121 قضية مخدرات وتنفيذ 52202 حكم قضائى خلال 24 ساعةالسبت، 17 مارس 2018 01:57 م
مخدرات-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن من ضبط 121 قضية مخدرات، و30 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، وتنفيذ 52202 حكم قضائى متنوع، وذلك في حملات أمنية مكبرة خلال 24 ساعة.
يأتى ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
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