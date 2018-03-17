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"الداخلية" تراقب محافظات الجمهورية من غرفة الأزمات بالقاهرة

السبت، 17 مارس 2018 09:26 م
"الداخلية" تراقب محافظات الجمهورية من غرفة الأزمات بالقاهرة غرفة ادارة الازمات بوزارة الداخلية





كتب محمود عبد الراضى
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أجرت وزارة الداخلية اتصالا تجريبيا من داخل غرفة إدارة الأزمات بالوزارة عبر الفيديوكونفراس بغرف العمليات فى الأقصر وكفر الشيخ والإسماعيلية وشمال سيناء.

وتواصل رجال الشرطة الموجودين بغرف الأزمات بالمحافظات مع الغرفة الرئيسية بالقاهرة، وعرضت مديريات الأمن فى المحافظات الشوارع عبر كاميرات المراقبة .

وأكد رجال الشرطة أنه هذه المنظومة تتيح لغرفة الأزمات بالقاهرة مشاهدة الشوارع والمحاور فى المحافظات من خلال كاميرات المراقبة الموجودة بها .


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الداخلية

الأزمات

سيناء




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