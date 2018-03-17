الداخلية تحرم المدمنين من الكيف.. إزالة 814 فدان بانجو فى 4 سنوات

الداخلية تحرم المدمنين من الكيف.. إزالة 814 فدان بانجو فى 4 سنواتالسبت، 17 مارس 2018 10:26 ص
مخدر البانجو - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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نجاحات كبيرة حققها قطاع مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية على مدار السنوات الماضية، لمنع تهريب المواد المخدرة التى تستهدف تدمير عقول الشباب.
وعلى مدار أربع سنوات نجح قطاع مكافحة المخدرات فى إزالة 814 فدان بانجو، وضبط 98 طنا من مخدر الحشيش، و2230 كيلو من مخدر الهيروين، و580 كيلو من مخدر الكوكايين، و318 كيلو من مخدر الأفيون، و498 مليونا و118 ألفا و248 قرص مخدر، بإجمالى قضايا 178 ألفا و760 ارتكبها 196 ألفا و602 متهم.
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