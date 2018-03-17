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الداخلية الأفغانية: الهدف من التفجير الانتحارى بكابول استهداف قاعدة عسكرية

السبت، 17 مارس 2018 09:06 ص
الداخلية الأفغانية: الهدف من التفجير الانتحارى بكابول استهداف قاعدة عسكرية الشرطة الأفغانية ـ صورة أرشيفية





كابول (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم السبت، قيام انتحارى بتفجير سيارة مفخخة فى شرق العاصمة كابول، خلال محاولته استهداف قاعدة عسكرية فى منطقة "ديسباتشيرى".

وأكد نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمى وقوع الحادث، مشيرا إلى أن الهدف من العملية كان القاعدة العسكرية، فيما أعلنت مصادر أمنية مقتل الانتحارى فقط نتيجة الانفجار.

وفى سياق متصل، قال مسئولون فى وزارة الصحة الأفغانية إن التفجير الانتحارى أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، غير أن المتحدث باسم الوزارة نجيب دانيش أشار إلى مقتل مدنيين اثنين على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين جراء الانفجار.

ولم تعلن أى جماعة مسلحة مسئوليتها عن التفجير الانتحارى حتى الآن.

يذكر أن الأوضاع الأمنية خلال الأشهر الأخيرة بأفغانستان ازدادت تدهور، فبالإضافة إلى مسلحى "حركة طالبان" الذين كثفوا هجماتهم فى المدن وضد قوات الشرطة والجيش ازداد كذلك نفوذ تنظيم "داعش" الإرهابى فى البلاد.

من ناحية أخرى أعلن مسئولون أفغان مقتل 6 مسلحين من تنظيم داعش على الأقل، خلال اقتتال داخلى بين عناصر التنظيم فى إقليم نانجرهار بشرق أفغانستان.

وأصدر المكتب الإعلامى للإقليم بيانا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم السبت، أكد خلاله وقوع الحادث خلال الـ24 ساعة الماضية، موضحا إصابة اثنين آخرين من عناصر التنظيم خلال الاقتتال الداخلي.

وكان عادة ما تحدث اشتباكات بين المسلحين فى إقليم نانجرهار، وخاصة بين مسلحى تنظيم داعش وعناصر حركة طالبان، فيما لم تعلق أى جماعة مسلحة، بما فى ذلك تنظيم داعش، على بيان السلطات الأفغانية.


 


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