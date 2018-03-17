الخارجية الروسية: سكريبال عميل بريطانى وسلمناه بصحة جيدة إلى لندن







وكالات الأنباء

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن سكريبال عميل بريطانى وتم تسليمه بصحة جيدة ولندن تتحمل مسئولية حياته.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن لندن لم تقدم حتى الآن إلى موسكو أى بيانات عن التحقيق فى قضية سكريبال.

وأكدت أن حملة بريطانيا المناهضة لروسيا جزء من مشهد ضخم ويزعزع استقرار الوضع الدولى.