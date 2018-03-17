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الحكومة تقترض 14.5 مليار جنيه من البنوك غدًا

السبت، 17 مارس 2018 03:00 ص
الحكومة تقترض 14.5 مليار جنيه من البنوك غدًا عمرو الجارحى وزير المالية





كتب أحمد يعقوب
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يطرح البنك المركزى المصرى، غدًا الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ14.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 6.7 مليار جنيه، وأذون بقيمة 7.7 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

 

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية


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