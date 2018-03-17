الحكم على مغنى بوليوود "مهندى" بالسجن عامين لإدانته بتهريب البشر







مومباى (رويترز)

أصدرت محكمة فى شمال الهند حكما بالسجن عامين على المغنى الهندى دلير مهندى لاتجاره فى البشر بعد إدانته بتهريب أشخاص إلى الولايات المتحدة أثناء قيامه بجولة هناك قبل 20 عاما.

واشتهر مهندى البالغ من العمر 50 عاما بأغانيه الصاخبة كما أن له العديد من الأغانى البارزة فى بوليوود. ويحظى مهندى بشعبية بين الهنود الذين يعيشون فى الولايات المتحدة وكندا.

وقال محامى مهندى إنه أفُرج عنه بكفالة فور إصدار الحكم عليه فى مدينة باتيالا فى ولاية البنجاب، وقال مهندى لمحطات التلفزيون خارج المحكمة"نحترم قرار المحكمة. وسوف نستأنف الحكم ونبذل قصارى جهدنا".

وقالت وسائل الإعلام الهندية إن اتهامات وُجهت لمهندى وأخيه بأخذ عشرة أشخاص إلى الولايات المتحدة عامى 1998 و1999 كجزء من فرقتهما الغنائية خلال جولات هناك مقابل أموال، وبعد الشكوى المبدئية تقدم عدد آخر من الأشخاص واتهموا الشقيقين بتقاضى أموال للمساعدة فى تهريبهم للخارج.