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الجيش اليمنى يصل إلى قمة جبل الظهر بمحافظة البيضاء

السبت، 17 مارس 2018 11:44 ص
الجيش اليمنى يصل إلى قمة جبل الظهر بمحافظة البيضاء الجيش اليمنى ـ صورة أرشيفية





عدن (أ ش أ)
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أفادت مصادر محلية يمنية، اليوم السبت، بوصول طلائع الجيش الوطنى إلى قمة جبل (الظهر) بمديرية (الملاجم) فى محافظة البيضاء.

وقالت المصادر - لفضائية (العربية) الإخبارية - "إن قوات الشرعية اليمنية حققت تقدما فى جبهة البيضاء، وسط معارك عنيفة مع مليشيات الحوثيين"، مشيرة إلى أن معارك عنيفة يقودها الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية تدور فى جبهة (ناطع)، مع الزحف من كل الاتجاهات لتطهير ما تبقى من مليشيات الحوثي.

وفى سياق متصل، شن طيران التحالف العربى 3 غارات على مركبات وتعزيزات عسكرية ومواقع للمليشيات الحوثية فى كل من (مفرق وعاله ورأس الحديدة) بجبل الظهر وفى جبل القرحاء.

ومن ناحية أخرى، رفضت قيادة الجيش اليمنى والمقاومة الشعبية وساطة يقودها مسئول حوثى يدعى عبدالقادر دباش السيد، وهو من أبناء مديرية ناطع، وعرض الوسيط الحوثى إيقاف القتال فى ما تبقى من (ناطع)، مع التزامه بانسحاب الحوثيين إلى منطقة (فضحة) على أن لا يتقدم الجيش والمقاومة باتجاهها.

 


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