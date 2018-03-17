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الجيش اليمنى يبدأ عملية عسكرية واسعة لتحرير مناطق فى محافظة البيضاء

السبت، 17 مارس 2018 02:27 م
الجيش اليمنى يبدأ عملية عسكرية واسعة لتحرير مناطق فى محافظة البيضاء الجيش اليمنى - أرشيفية





عدن (أ ش أ)
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بدأ الجيش الوطنى اليمنى، اليوم السبت، عملية عسكرية واسعة لتحرير منطقة (فضحة) بمحافظة البيضاء.

وذكر موقع (سبتمبر. نت) التابع للجيش اليمنى، أن طلائع الجيش الوطنى من (اللواء 19) و(اللواء 26 مشاة) وصلت إلى منطقة (العصر) فى بلاد (العواض) لفصل (عقبة القنذع) بالقرب من منطقة (فضحه) للالتحام مع كتائب (النخبة والنصر والشدادي) فى جبل (الظهر) الذى يشهد فى هذه الأثناء معارك شديدة مع مليشيا الحوثي.

وأشار الموقع، إلى أن المعارك امتدت حتى (عقبة القنذع) وأن زحف الجيش الوطنى اليمنى على العقبة يتم من جميع الاتجاهات.

وأكد أن الجيش وباسناد من قوات التحالف العربى يدك معاقل الحوثيين فى (شعب باعرف) فى طريقه للوصول إلى (فضحه) والتى تعتبر أهم معقل وتجمع للمليشيا الحوثية فى محافظة البيضاء.

 

 


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