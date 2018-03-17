الجيش التركى ينفى استهداف مستشفى فى سوريا







رويترز

نفى الجيش التركى، اليوم السبت، استهداف مستشفى فى منطقة عفرين السورية التى ينفذ فيها حملة عسكرية منذ شهرين ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وقالت الوحدات والمرصد السورى لحقوق الإنسان مساء أمس الجمعة إن ضربة جوية تركية أصابت المستشفى الرئيسى فى مدينة عفرين مما أسفر عن مقتل 16 شخصا.

وقال الجيش التركى على تويتر "تقارير قصف القوات المسلحة التركية لمستشفى فى عفرين غير صحيحة" مضيفا أنه ينفذ الحملة بطريقة لا تؤذى المدنيين.

ومنذ أن بدأت تركيا هجوما بريا داخل منطقة عفرين السورية فى يناير تمكنت من دفع مقاتلى وحدات حماية الشعب إلى التقهقر من منطقة محاذية لحدودها وحققت تقدما على الجبهتين الغربية والشرقية لمدينة عفرين ذاتها.

وقالت متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن المكتب تلقى "تقارير مقلقة جدا" عن مقتل وإصابة مدنيين فى عفرين وعن منع مقاتلين أكراد للمدنيين من المغادرة.