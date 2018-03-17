video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 17 مارس 2018 12:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش التركى ينفى استهداف مستشفى فى سوريا

السبت، 17 مارس 2018 10:37 ص
الجيش التركى ينفى استهداف مستشفى فى سوريا الجيش التركى وقصف سوريا - أرشيفية





رويترز
إضافة تعليق

نفى الجيش التركى، اليوم السبت، استهداف مستشفى فى منطقة عفرين السورية التى ينفذ فيها حملة عسكرية منذ شهرين ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وقالت الوحدات والمرصد السورى لحقوق الإنسان مساء أمس الجمعة إن ضربة جوية تركية أصابت المستشفى الرئيسى فى مدينة عفرين مما أسفر عن مقتل 16 شخصا.

وقال الجيش التركى على تويتر "تقارير قصف القوات المسلحة التركية لمستشفى فى عفرين غير صحيحة" مضيفا أنه ينفذ الحملة بطريقة لا تؤذى المدنيين.

ومنذ أن بدأت تركيا هجوما بريا داخل منطقة عفرين السورية فى يناير تمكنت من دفع مقاتلى وحدات حماية الشعب إلى التقهقر من منطقة محاذية لحدودها وحققت تقدما على الجبهتين الغربية والشرقية لمدينة عفرين ذاتها.

وقالت متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن المكتب تلقى "تقارير مقلقة جدا" عن مقتل وإصابة مدنيين فى عفرين وعن منع مقاتلين أكراد للمدنيين من المغادرة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل شخص وإصابة 8 آخرين فى قصف القوات التركية للأحياء السكنية فى عفرين

مقتل 18 مدنيا فى قصف تركى على مدينة عفرين بسوريا

مقتل 30 مدنيا فى قصف جوّى على الغوطة الشرقية السورية

اخبار عربيه

الجيش التركى

سوريا

عفرين

تركيا




لا تفوتك
فيديو.. طفل مصرى يهتف للسيسي ويلوح بعلم مصر فى انتخابات الرئاسة بأستراليا

فيديو.. طفل مصرى يهتف للسيسي ويلوح بعلم مصر فى انتخابات الرئاسة بأستراليا

فيديو.. المصريون فى أستراليا يوجهون رسالة للعالم فى تصويت الانتخابات الرئاسية

فيديو.. المصريون فى أستراليا يوجهون رسالة للعالم فى تصويت الانتخابات الرئاسية

الرياضة المصرية اليوم.. الأهلى ضيفاً ثقيلا على مونانا الجابونى.. مؤتمر صحفى لمرتضى منصور لكشف كواليس توقيع عبد الله السعيد للزمالك.. الأبيض ينهى استعداداته لبطل أثيوبيا.. والمصرى يواجه سيمبا التنزانى

الرياضة المصرية اليوم.. الأهلى ضيفاً ثقيلا على مونانا الجابونى.. مؤتمر صحفى لمرتضى منصور لكشف كواليس توقيع عبد الله السعيد للزمالك.. الأبيض ينهى استعداداته لبطل أثيوبيا.. والمصرى يواجه سيمبا التنزانى

قصة طالبة مصرية فضحت عنصرية "الإنجليز".. المنظمات "الحنجورية" أصيبت بـ"عمى حقوقى" حفاظا على التمويلات.. "المرتزقة" أعلنوا الحرب ضد الدولة المصرية بقضية "ريجينى" وفضلوا التزام الصمت فى واقعة قتل "مريم" بلندن

قصة طالبة مصرية فضحت عنصرية "الإنجليز".. المنظمات "الحنجورية" أصيبت بـ"عمى حقوقى" حفاظا على التمويلات.. "المرتزقة" أعلنوا الحرب ضد الدولة المصرية بقضية "ريجينى" وفضلوا التزام الصمت فى واقعة قتل "مريم" بلندن

3 أسلحة زملكاوية لإفساد مخطط الأهلى فى خطف النجوم البيضاء

3 أسلحة زملكاوية لإفساد مخطط الأهلى فى خطف النجوم البيضاء

رفقًا بالقلوب.. إزاى تحتفل بعيد الأم من غير ما تجرح غيرك

رفقًا بالقلوب.. إزاى تحتفل بعيد الأم من غير ما تجرح غيرك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة