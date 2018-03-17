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"الجنايات" تستكمل غدا محاكمة المتهمين بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة

السبت، 17 مارس 2018 08:01 م
"الجنايات" تستكمل غدا محاكمة المتهمين بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة المستشار محمد ناجى شحاتة رئيس محكمة جنايات الجيزة





كتب أحمد حسنى
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تستكمل الدائرة "5" إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، غدا السبت، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، محاكمة 26 متهمًا بينهم 23 متهمًا محبوسًا و3 هاربين، بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم.

 

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وأحمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

 

وأمرت المحكمة بالتحقيق مع مأمور قسم الطالبية، وقائد المأمورية الخاصة بالمتهمين أرقام 16 و25 بقائمة أمر الإحالة، لإحضارهم الساعة 12 ونصف مساءً أثناء نظر الجلسة.

 

وتضم قائمة المتهمين كل من: عبد العال عبد الفتاح وأحمد محمد حسن مرسى وأسامة سيف سليمان ومصطفى خالد محمد وأحمد محمد قاسم وحسن إبراهيم حلمى و كريم منتصر منجد وعبد العزيز ممدوح ويوسف عبد العال عبد الفتاح وأحمد خالد أحمد ومصطفى محمود أحمد موسى دسوقى ديب وعبد الرحمن عاطف ومحمد مصطفى محمد وكريم حميدة على وآسر محمد زهر الدين ويوسف محمد صبحى ومحمد خلف جمعة وأحمد بدوى إبراهيم ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة و أحمد صالح عبد الفتاح وعلي عاطف على الساعى ومحمود عبد القادر على سعد وبسام اسامة محمد بطل ويوسف محمد عبده عبد النبي وعبد الرحمن سمير رشدى.

 

وأسندت النيابة للمتهمين أنهم فى الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.


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اخبار الحوادث

الهجوم على الاهرامات الثلاثة

ناجى شحاتة

اكاديمية الشرطة




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