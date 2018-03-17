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الجمعية العمومية لنقابة المرشدين السياحيين تناقش اليوم قضية "المعاشات"

السبت، 17 مارس 2018 05:00 ص
الجمعية العمومية لنقابة المرشدين السياحيين تناقش اليوم قضية "المعاشات" حسن النحلة نقيب المرشدين السياحيين





كتبت آية دعبس
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تعقد النقابة العامة للمرشدين السياحيين، الجمعية العمومية العادية لأعضائها، وذلك مساء اليوم السبت، بنادى المعلمين بالجزيرة، على أن يكون النصاب القانونى لانعقادها فى المرة الأولى 50% من المسددين للاشتراكات، و25% فى المرة الثانية بعد ساعة من الدعوة الأولى.

 

ويتضمن جدول العمومية إقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة، وإقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة وفروعها، والموافقة على التعديلات المقترحة للقانون رقم 121 لسنة 1983، وإقرار طريقة استثمار أموال النقابة، والقواعد الخاصة بمنح المعاش للأعضاء وحالات الإعفاء من رسوم الاشتراك، وإقرار لائحة آداب مهنة الإرشاد السياحى وتعديلها، وميثاق شرف المهنة، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.

 

كما سيتم طرح ملف الاستثمار بأرض أكتوبر وعمل الإنشاءات، وعرض المادة 10 من القانون 121 لسنة 1983، وطرح الموافقة على عمل تذكرة إرشاد سياحى تخصص مواردها لصندوق الإعانات والمعاشات، وآخر مستجدات ما تم بشأن المخالفين لقرارات وزارة السياحة الخاصة بتحديد الأجر اليومى 700 جنيه، بموجب موافقة الجمعية العمومية وقرار المجلس.


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