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الجالية المصرية فى أوكرانيا تجهز "أتوبيسات" خاصة لنقل المواطنيين للتصويت

السبت، 17 مارس 2018 01:11 ص
الجالية المصرية فى أوكرانيا تجهز "أتوبيسات" خاصة لنقل المواطنيين للتصويت رئيس الجالية المصرية فى أوكرانيا يدلى بصوته





كتب مؤمن مختار
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أدلى رئيس الجالية المصرية فى أوكرانيا وليد عطية بصوته فى انتخابات الرئاسة، فى مقر السفارة المصرية فى كييف.

ونظمت الجالية المصرية فى أوكرانيا نقل المواطنين من عموم المدن الأوكرانية إلى كييف، حيث ستنقلهم الباصات والحافلات إلى العاصمة ليشاركوا فى التصويت اليوم السبت.

وأشارت الجالية المصرية وفقا لرئيس الجالية وليد عطية، أنه سيتم نقل المواطنين انطلاقا من الحس الوطنى والحرص الشديد على الصوت المصرى الثمين وأداء الواجب الوطنى فى هذا اليوم العظيم.

وأكدت أنه ستنطلق الحافلات من مختلف المدن مساء الجمعة الموافق 16 مارس 2018، للمشاركة بعملية التصويت يومى السبت 17 مارس والأحد 18 مارس، بدءًا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً.

وتهيب الجالية بالمواطنين من مختلف المدن بضروة المشاركة لحرصها الشديد على أصوات مواطنيها كى يقدموا أنصع صورة للمصرى فى الخارج.


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