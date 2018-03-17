الجالية المصرية بجنوب أفريقيا تتحدى الطقس وتتوافد على سفارة مصر بـ"بريتوريا"







كتبت - إسراء أحمد فؤاد

توافد أبناء الجالية المصرية فى "جنوب أفريقيا" للتصويت فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2018، بمقر السفارة المصرية فى "بريتوريا"، فى اليوم الثانى من التصويت على التوالى رغم سوء الأحول الجوية.

واستمر سقوط الأمطار فى جنوب أفريقيا منذ الأمس، وكلف السفير "شريف عيسى"؛ سفير جمهورية مصر العربية في "جنوب أفريقيا"، بتسريع عملية استقبال الناخبين والانتهاء من التصويت مراعاة لظروف الأحول الجوية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية فى الخارج بـ139 قنصلية وسفارة فى الخارج ممثلة لـ124 دولة بداية من الجمعة الموافق 16 مارس، وحتى الأحد 18 من الشهر نفسه.