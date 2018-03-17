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السبت، 17 مارس 2018 07:04 م
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الجالية الروسية فى الأردن تدلى بأصواتها للانتخابات الرئاسية

السبت، 17 مارس 2018 06:00 م
الجالية الروسية فى الأردن تدلى بأصواتها للانتخابات الرئاسية الانتخابات الروسية





( أ ش أ)
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أدلى 720 مواطنا من أبناء الجالية الروسية فى الأردن بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية الروسية بالعاصمة عمّان أمس، وفى العقبة، الأربعاء، الماضي، وفقا لنائب السفير الروسى فى عمان أوليج ليفين.

وقال ليفين، فى تصريح اليوم السبت، إن عدد أبناء الجالية الروسية المقيمين فى الأردن حوالى 1200 ممن يحق لهم المشاركة فى التصويت.

وأضاف أنه تم إرسال كشوف بأعداد المقترعين إلى موسكو لتعلن النتائج الإجمالية دفعة واحدة.

 


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