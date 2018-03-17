التنمية المحلية تنظم غدا مؤتمر دوليا لدعم اللامركزية







كتب سيد الخلفاوى

تنظم وزارة التنمية المحلية مؤتمراً دولياً تحت عنوان "تعزيز ودعم التنمية المحلية واللامركزية" غداَ الأحد بأحد فنادق القاهرة، وذلك ضمن برنامج "جسور Bridges"، الذى يهدف لنقل الخبرات الدولية فى إطار دعم التنمية المحلية.

من جانبه، صرح اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، بأن المؤتمر سيركز على مفهوم التواصل مع الخبرات الدولية، الذى يعد فرصة لمواجهة تحديات العمل التنموى والمؤسسى فى المحافظات، بالتنسيق مع أفضل التجارب الدولية.

يعقد المؤتمر بمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين وكبار قيادات الإدارة المحلية، كما يشارك فى الجلسات وزير المالية الأسبق الفرنسي ميشيل سابان و بيتر كنيب رئيس الفرع الدولي للبلديات الهولندية VNG وسفيرى الاتحاد الأوروبى وفرنسا وأعضاء السفارة الفرنسية وعدد من الدبلوماسيين العرب والأجانب.

ومن المقرر، أن تتضمن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كلمة لكل من اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية و سامح شكرى، وزير الخارجية وإيفان سوركاس، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وستيفان روماتيه، سفير فرنسا في مصر و لورانس وستف، سفير هولندا في القاهرة .

ومن المقرر أن يكون المتحدث الرئيسى فى الجلسة الأولى ميشيل سابان، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي السابق ويدير الجلسة اللواء محسن النعمانى وزير التنمية المحلية الأسبق.

ومن المقرر أن يعقب الجلسة الأولى مؤتمراً صحفياً للواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية وإيفان سوركاس، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر.

كما ستتضمن الجلـسة الختامـية الملخص العام للجلسة الأولى والثانية، ومناقشة الوضع الراهن فى مصر ، وستحاول الجلسة الإجابة على التساؤلات المهمة، وعلى رأسها كيف يمكن لعملية اللامركزية أن تؤثر على التنمية المحلية بطريقة إيجابية، وما نوع المساعدة التقنية التى تحتاجها مصر فى تنفيذ إصلاح اللامركزية.

جدير بالذكر، أن مبادرة جسور Bridges والتى تطلقها وزارة التنمية المحلية، من خلال عدة مؤتمرات، للتعرف على تجارب العالم المختلفة تعد مقدمة تمهد لإنشاء منتدى التنمية المحلية Bridges Forum الدولى الذى سيضم كافة الخبراء الذين ساهموا على مدار خطة جسور لإقامة هذه المؤتمرات.