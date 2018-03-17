التعليم: استبعاد الأجزاء المحذوفة بالمناهج من أسئلة امتحانات نهاية العام







كتب محمود طه حسين

أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، بأنه يتم التنبيه المشدد على موجهى عموم المواد الدراسية بالتأكد من وصول الأجزاء المحددة للاطلاع إلى جميع المدارس؛ لإخطار جميع المعلمين والطلاب بها، وكذا التأكد من وضع تلك الأجزاء على الموقع الإلكترونى للمديرية التعليمية، والتأكيد على عدم ورود تلك الأجزاء فى امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى ومراعاة ما ورد بتقارير مديرى عموم تنمية المواد الدراسية بخصوص تقييم امتحانات الفصل الدراسىى الأول.

وقال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه يجب الالتزام بما ورد فى توجيهات مديرى عموم تنمية المواد الدراسية فى الفقرات المخصصة للاطلاع فقط فى المناهج المقررة فى الفصل الدراسى الثانى.