البيت الأبيض: ترامب يتفاوض مع بضع دول بشأن الرسوم الجمركية







(رويترز)

قال البيت الأبيض اليوم الجمعة إن الرئيس دونالد ترامب يتفاوض مع عدد من الدول حول احتمال تقديم إعفاءات من الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على واردات الصلب والألومنيوم.

وقال سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين إن ترامب "يعكف على العمل مع عدد من الدول فرادى ويتفاوض بشأن مجالات للأمن القومى حيث يمكننا أن نعمل سويا وحيث توجد بعض المرونة".

وأضافت قائلة: "نحن نواصل إجراء تلك المحادثات وسنستمر فيها، حتى نهاية الأسبوع القادم".