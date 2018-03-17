البنك الأهلى: وفرنا 23 مليار دولار لعمليات الاستيراد منذ تحرير سعر الصرف







كتب أحمد يعقوب

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مصرفه وفر ومنح موافقات بقيمة 23 مليار دولار لعمليات استيرادية منذ تحرير سعر الصرف - تعويم الجنيه - وحتى الآن، وتشمل فتح اعتمادات مستندية ومستندات تحصيل، لعمليات القطاعين الخاص والحكومى.

وكان البنك المركزى المصرى قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير – تعويم - سعر صرف الجنيه المصرى وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة بالنقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى.