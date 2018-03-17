البحث عن مجهولين سرقوا مشغولات ذهبية من شقة موظف فى الهرم







كتب بهجت أبو ضيف

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها، لكشف هوية المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى من شقة موظف بالهرم، وتوصلت التحريات إلى أن مرتكبى الواقعة كسروا الباب أثناء تواجد مالكها بالخارج، واستولوا على المسروقات وفروا هاربين.

تلقى الرائد محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بلاغا من موظف أفاد فيه بتعرض شقته للسرقة على يد مجهولين. فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المتهمين تمكنوا من كسر باب الشقة، واستولوا على مشغولات ذهبية ومبلغ مالى، مستغلين تواجد مالك الشقة بالخارج، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.