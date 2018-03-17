"البحث العلمى": المرأة احتلت منصة مؤتمر The7s ضمن فعاليات شهر العلوم المصرى







وائل ربيعى

شاركت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى فعاليات قمةThe 7s للعام الثالث على التوالى، الرائد فى المناظرات والتنمية المجتمعية تحت عنوان "المرأة"، بهدف تعزيز المشاركة البناءة للمرأة فى مجال البحث العلمى والابتكار؛ تحقيقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 فى مجال العلوم، وتسليط الضوء على قصص النجاح الرائدة فى التنمية التكنولوجية.

وشارك فى المؤتمر، نخبة من أبرز المتحدثين المتخصصين ورواد النهضة العلمية والأكاديمية ومتخذى القرار فى العديد من المؤسسات الحكومية والمجتمعية، وعلى رأسهم الدكتورة نادية زخارى، وزير البحث العلمى الأسبق، والدكتورة ماريان عازر عضو بمجلس النواب، وماجدة مالك أول قائدة للطائرات فى مصر.

وتستضيف قمة The7s الثالثة خلال فعالياتها جلسات رئيسية لمناقشة دور المرأة فى تنمية البحث العلمى بمصر وآلية ترسيخ دورها لتقديم العديد من الاقتراحات والأفكار التى سيتم تطبيقها لتمكين المرأة فى المجتمع المصرى.

وفى كلمته أوضح رئيس الأكاديمية، أن شهر العلوم يجمع ما يقرب من 300 فعالية لتبسيط العلوم والتعليم الإبداعى تحت مظلة واحدة بصوره تختلف عن الأعوام الماضية، لتميز شهر العلوم هذا العام بفكر مميز، وأضاف صقر أنه عندما يكون عدد الباحثات المصريات حوالى 55 ألف بنسبة تتجاوز 43% من عدد الباحثين المصريين طبقاً لإحصائيات المرصد المصرى لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالأكاديمية فإننا نستطيع أن نتوقع الدور الكبير وغير المسبوق للمرأة المصرية فى مجال البحث العلمى.

وأكد، أن أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تولى اهتماماً ودعماً كبيراً لتعزيز مكانة المرأة المصرية فى مجال البحث العلمى وترسيخ أسس التفكير العلمى البناء بتقديم العديد من البرامج والمنح المختصة لدراسة أحدث التطورات التكنولوجية والوقوف على أحدث المستجدات العلمية، فضلا عن تخصيص الجوائز العلمية لأبرز المشروعات البحثية، وتنظيم واستضافة العديد من المؤتمرات والمبادرات والأحداث العالمية الرائدة، لنشر الثقافة العلمية وإتاحة الفرصة المتساوية وإبراز وتمكين العقول المتفردة فى شتى المحاور التكنولوجية.