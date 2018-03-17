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رفع مستوى الخدمات بجميع محافظات الصعيد لتلبية احتياجات المواطنين

البترول: افتتاح 7 محطات وقود جديدة بالصعيد فى 2018 بتكلفة 85 مليون جنيه

السبت، 17 مارس 2018 12:39 م
البترول: افتتاح 7 محطات وقود جديدة بالصعيد فى 2018 بتكلفة 85 مليون جنيه وزير البترول خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة النيل لتسويق البترول





كتب أحمد أبو حجر
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قالت شركة النيل لتسويق البترول، إنها قامت بتسويق وتوزيع المنتجات البترولية بالصعيد من خلال 69 محطة خدمة وتموين للسيارات بالوقود بعد دخول 7 محطات جديدة خلال عام 2017 ، وإنه من المقرر افتتاح 7 محطات أخرى جديدة فى عام 2018 والذى تم اعتماد موازنة استثمارية لهذا العام تبلغ قيمتها حوالى 85 مليون جنيه

 

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، استمرار قطاع البترول فى رفع مستوى الخدمات بجميع محافظات الصعيد و التوسع فى إقامة الأنشطة البترولية التى تلبى الإحتياجات الأساسية لمواطنى الصعيد وتحقق الأهداف التنموية للدولة ، مشيراً إلى أن نشاط تسويق وتوزيع المنتجات البترولية شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة بمختلف محافظات الجنوب والاستمرار فى تغطية كافة المناطق والتوسعات العمرانية والطرق الجديدة بمحطات تموين السيارات بالوقود لتقديم الخدمات للمواطنين والمساهمة فى خطط التنمية ، مشدداً على تأمين احتياجات الصعيد من شماله إلى جنوبه من كافة أنواع الوقود وتوفير مخزون استراتيجى من المنتجات البترولية .

جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول لاجتماع الجمعية العامة لشركة النيل لتسويق البترول لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2017 بحضور المهندس محمد شيمى رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والمحاسب محمود حنفى وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات .

ومن جانبه استعرض المحاسب عمرو الكعكى رئيس الشركة أهم نتائج الأعمال، مشيرا إلى أن الشركة تقوم بتسويق وتوزيع المنتجات البترولية بالصعيد من خلال 69 محطة خدمة وتموين للسيارات بالوقود بعد دخول 7 محطات جديدة خلال عام 2017 وتطوير 37 محطة الى جانب 43 من كبار العملاء الصناعيين بمحافظات الصعيد والبحر الأحمر وذلك بكميات تبلغ حوالى31 ألف طن من بنزين (92) وحوالى 51 ألف طن من بنزين (80) وأكثر من 616 ألف طن من السولار وحوالى 2ر1 مليون طن من المازوت وحوالى 6 الاف طن من مواد تموين السفن بموانئ سفاجا والغردقة ونويبع وشرم الشيخ والحمراوين وأبوطرطور وحوالى 10 آلاف طن من مواد تموين الطيران بمطارات أسيوط وسوهاج والعلمين وحوالى 4 ألاف طن من الزيوت المعدنية .

وأضاف أنه تم تحقيق زيادة فى الحصيلة الدولارية للشركة من نشاط تموين الطائرات بمطارات أسيوط وسوهاج والعلمين  ، و من المقرر التوسع فى هذا النشاط بعد أن تم دراسة المشاركة فى خط الهيدرانت بمطار القاهرة الذى يخدم خطوط الطيران العالمية بما يتيح للشركة التواجد بالسوق العالمى .

وأشار الكعكى الى أنه من المقرر افتتاح 7 محطات أخرى جديدة فى عام 2018 والذى تم اعتماد موازنة استثمارية لهذا العام تبلغ قيمتها حوالى 85 مليون جنيه  لتقوم الشركة بتنفيذ عدد من المشروعات من أهمها استكمال إنشاء مستودع تخزين وتداول المنتجات البترولية بمنطقة جحدم بأسيوط وتعزيز أسطول السيارات الصهريجية لنقل الوقود وإنشاء محطات جديدة لخدمة وتموين السيارات بالوقود فى مدينتى سوهاج الجديدة وأسوان الجديدة.

 

 


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