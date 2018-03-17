البابا تواضروس يترأس قداس ذكرى البابا شنودة بدير السريان

البابا تواضروس يترأس قداس ذكرى البابا شنودة بدير السريانالسبت، 17 مارس 2018 09:36 ص
البابا تواضروس الثانى
سارة علام
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يترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، صلاة قداس الذكرى السادسة لوفاة البابا شنودة الثالث، فى دير السيدة العذراء السريان بوادى النطرون الذى ترهب فيه البابا شنودة.
حضر القداس عدد من أساقفة المجمع المقدس منهم الأنبا إرميا الأسقف العام والأنبا تادرس، أسقف بورسعيد والأنبا بيشوى مطران دمياط ورهبان أديرة وادى النطرون وعدد كبير جدًا من الأقباط.
يذكر أن، البابا شنودة الثالث توفى 17 مارس عام 2012 ويعتبر البابا رقم 117، وفى عهده أنشأ العديد من الأديرة القبطية خارج القاهرة وأعاد تعمير عدد كبير من الأديرة التى اندثرت، وإلى جانب وظيفته الدينية اهتم بالشعر والكتابة
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