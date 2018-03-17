الاكتئاب يدفع طالب لإطلاق النار على نفسه داخل غرفته بإمبابة







كتب بهجت أبو ضيف

انتحر طالب بإطلاق النار على نفسه، بعد إصابته باكتئاب فى إمبابة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بلاغا يفيد انتحار أحد الأشخاص داخل مسكنه، فانتقل النقيب مصطفى على معاون مباحث القسم إلى محل الواقعة، وتبين أن طالب يبلغ من العمر 24 عاما، أطلق النار على نفسه من طبنجة أثناء تواجده داخل غرفته، ما أسفر عن مقتله، بسبب إصابته باكتئاب، وذكر والده أنه حاول الانتحار سابقا عدة مرات، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق..