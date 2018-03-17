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الاحتلال الإسرائيلى: انفجار عبوة ناسفة على الحدود مع قطاع غزة

السبت، 17 مارس 2018 07:07 م
الاحتلال الإسرائيلى: انفجار عبوة ناسفة على الحدود مع قطاع غزة قوات الاحتلال الإسرائيلى





القدس (أ ف ب)
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انفجرت عبوة ناسفة السبت، قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل من دون أن تسفر عن إصابات بحسب ما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى الذى رد باستهداف موقع لحركة حماس التى تسيطر على القطاع.

وأورد الجيش فى بيان أن الانفجار وقع فى شمال قطاع غزة وتحديدا فى منطقة كانت خالية من أى جندى إسرائيلى، وأضاف "ردا على ذلك، استهدفت دبابات إسرائيلية نقطة مراقبة لحماس، المنظمة الإرهابية".

وقالت مصادر فلسطينية إن رد الجيش الإسرائيلى أسفر عن إصابة شخص بجروح طفيفة، والخميس، انفجرت عبوتان ناسفتان على الحدود ورد الجيش الإسرائيلى أيضا باستهداف مواقع لحماس.

ولم تتبن أى جهة هذه التفجيرات لكن إسرائيل تحمل حماس مسئولية ما يحصل فى قطاع غزة، وتم التوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة حماس في أغسطس 2014 بعد حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة استمرت 50 يوما.

وتعرض اتفاق وقف إطلاق النار تكرارا لانتهاكات إثر إطلاق صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، وتسيطر حركة حماس على القطاع منذ 2007 بعد أن طردت حركة فتح منه إثر اشتباكات دامية.

وتحاصر إسرائيل القطاع منذ عام 2006، وشددت حصارها عليه بعد سيطرة حماس، ومنذ عام 2008، شنت إسرائيل 3 حروب على قطاع غزة الذى يعيش فيه أكثر من مليونى شخص.

 


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