الاتحاد الدولى للاتصالات يستضيف القمة العالمية لمجتمع المعلومات 19 مارس







كتبت: هبة السيد

يستضيف الاتحاد الدولى للاتصالات، منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2018 فى جنيف بسويسرا خلال الفترة من 19 إلى 23 مارس، تحت شعار: "الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لبناء مجتمعات المعلومات والمعرفة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وذلك وفقًا للموقع الإلكترونى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويمثل منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2018 أكبر تجمع سنوى لمجتمع "لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية"، ويعد المنتدى منصة عالمية لأصحاب المصلحة المتعددين والذى يعمل على تسهيل تنفيذ خطوط عمل القمة من أجل دفع عجلة التنمية المستدامة.