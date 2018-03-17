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الإمام الأكبر يصل نواكشوط قادمًا من البرتغال فى أول زيارة له لموريتانيا

السبت، 17 مارس 2018 10:22 م
الإمام الأكبر يصل نواكشوط قادمًا من البرتغال فى أول زيارة له لموريتانيا الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر





كتب لؤى على
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وصل اليوم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم السبت، إلى الجمهورية الموريتانية قادما من البرتغال، فى أول زيارة لشيخ الأزهر إلى موريتانيا، وذلك بدعوة رسمية من رئيس الحكومة الموريتانية، للمشاركة فى حلقة نقاشية مفتوحة مع كبار علماء الدين فى موريتانيا حول التصدى لظاهرة العنف والتطرف.

 

ويلتقي خلال زيارته لموريتانيا الرئيس الموريتانى ورئيس الحكومة وكبار العلماء ورجال الدولة وتشهد الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين جامعة الأزهر وعدد من المؤسسات العلمية فى موريتانيا.

 

ويرافق الإمام الأكبر خلال الجولة وفد من قيادات الأزهر الشريف، يضم: الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محيى الدين عفيفى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والمستشار محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر، والسفير عبد الرحمن موسى، مستشار الأزهر لشئون الوافدين.

 

 


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مورويتانيا

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