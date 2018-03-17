"الإدارية" تواصل اليوم نظر الطعن ضد حكم بطلان التحفظ على أموال "سعودى"السبت، 17 مارس 2018 07:00 ص
محلات سعودى
كتب أحمد عبد الهادى
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تواصل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم نظر الطعن رقم 36564 لسنة 61 قضائية عليا المقام من الحكومة، ويطالب بإلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال شركة يونايتد جروسرز "سعودى ماركت".
كانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت ببطلان قرار لجنة حصر أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال محلات سوبر ماركت "سعودى"، ورفض الطعن المقام من الحكومة لإلغاء حكم أول درجة ببطلان التحفظ على أمواله؛ وذكر التقرير أن قرار التحفظ على أموال تلك الشركة استند إلى ما ورد من قطاع الأمن الوطنى من تحريات تضمنت انتماء عبد الرحمن سعودى مالك سلسلة محلات "سعودى" للإخوان.
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